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Димаш Құдайберген түрік тілінде ән шығармақ

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 13:56 Фото: Zakon.kz
3 тамыз күні Қазақстанның Халық әртісі Димаш Құдайберген түрік тіліндегі Yazgı атты жаңа әнін тыңдармандарына ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы әнші 2 тамызға қараған түні өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында жазды. Оның айтуынша, жаңа әннің жұмысы аяқталуға жақын.

"Жаңа Yazgı әніміздің соңғы өңдеу жұмыстарын аяқтап жатырмыз. Оны сіздерге тезірек ұсынғым келеді. Егер қарсы болмасаңыздар, әнді ертең-ақ жарыққа шығарамыз. Ұнайды деп сенемін. Әрдайым менімен бірге болғандарыңызға рақмет. Баршаңызды жақсы көремін", – деп жазды әнші.

Yazgı сөзі түрік тілінен аударғанда "Тағдыр" немесе "Жазмыш" деген мағынаны білдіреді. Алайда әзірге Димаш жаңа туынды туралы толық ақпарат берген жоқ. Әннің сөзін және әуенін кім жазғаны, сондай-ақ әнмен бірге ресми бейнебаянның да шығатыны әзірге белгісіз.

Димаш Құдайберген түрік тілінде ән шығармақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 13:56

Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash

Yazgı – Димаш Құдайбергеннің шет тілінде орындайтын кезекті шығармасы болмақ. Дегенмен соңғы уақытта әлеуметтік желілерде әншіге қатысты сын пікірлер де жиілеген. Кейбір желі қолданушылары оның шығармашылығында алғашқы нотасынан-ақ танылатын, көпшілікке кеңінен мәлім "визиттік карточкаға" айналған әннің жоқ екенін айтып жүр.

"Осыншама жыл сахнада жүріп, бәрі бірден тани кететін бірде-бір әні жоқ", – деген пікірлер әлеуметтік желілерде жиі жазылуда.

Бұған дейін алматылық тұрғынның Энрике Иглесиастың әйгілі хитін домбырада орындағанын жазғанбыз.

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