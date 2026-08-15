#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.02
536.18
5.54
Мәдениет және шоу-бизнес

Канье Уэст концерті 15 тамыз күні сағат 21:00-де өтеді

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 15:29 Фото: Zakon.kz
Канье Уэстің концерті 15 тамыз күні сағат 21:00-де Орталық стадионда өтеді. Көрермендерді алаңға кіргізу сағат 16:00-де басталады. Бұл 14 тамызда іс-шараға келу үшін белгіленген уақытпен бірдей, деп хабарлайды Zakon.kz.

14 тамыздағы концертке сатып алынған барлық билеттер өз күшінде қалады және көрермендер сол билеттер арқылы 15 тамыздағы шараға кіре алады.

Алаңға кіру билеттегі QR-кодты сканерлеу арқылы жүзеге асырылады. Тексеруден өткеннен кейін бұған дейін берілген білезіктер 15 тамыздағы концертке кіруге жарамды жаңа білезіктерге ауыстырылады. Қазіргі уақытта алаң мен қажетті қызметтер іс-шараны өткізуге дайын.

"Көрермендерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жолдағы кептелістерді ескеріп, мүмкіндігінше алаңға ертерек келуді сұраймыз. Стадионға кіру билетте көрсетілген секторға сәйкес жүзеге асырылады. Кіреберістердің схемасымен алдын ала танысып, алаңдағы навигациялық белгілерді басшылыққа алуды сұраймыз. Іс-шараға қатысты барлық өзекті ақпарат First Media Group және Freedom Афиши арналарына жарияланады. Түсіністік танытқандарыңызға рақмет", – делінген ұйымдастырушылар мәлімдемесінде.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Канье Уэст, Алматы, концерт, 15 тамыз
21:30, 14 тамыз 2026
Канье Уэсттің Алматыдағы концерті 15 тамызға шегерілді
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат
21:50, 11 тамыз 2026
Канье Уэст Алматыда: полиция концерт кезінде қауіпсіздік шараларын күшейтеді
Алматыдағы Канье Уэсттің концертіне санаулы күндер қалды: полицейлер жаңа алаяқтық схемасы туралы ескертті
13:47, 10 тамыз 2026
Алматыдағы Канье Уэсттің концертіне санаулы күндер қалды: полицейлер жаңа алаяқтық схемасы туралы ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские синхронисты завоевали историческое &quot;серебро&quot; на чемпионате мира в Будапеште
18:47, Бүгін
Казахстанские синхронисты завоевали историческое "серебро" на чемпионате мира в Будапеште
&quot;Не стоит придавать значения&quot;: Швёнтек после разгрома Рыбакиной ответила всем хейтерам
18:19, Бүгін
"Не стоит придавать значения": Швёнтек после разгрома Рыбакиной ответила всем хейтерам
Григорий Ломакин уступил в финале парного разряда &quot;Челленджера&quot; в Астане
17:45, Бүгін
Григорий Ломакин уступил в финале парного разряда "Челленджера" в Астане
Ислам Чесноков высказался о вылете &quot;Тобыла&quot; из Лиги Конференций
17:17, Бүгін
Ислам Чесноков высказался о вылете "Тобыла" из Лиги Конференций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: