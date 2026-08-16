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Мәдениет және шоу-бизнес

Канье Уэст Алматыда өнер көрсетті. Көптен күткен концерт қалай өтті

Концерт, Канье Уэст, Алматы, 16 тамыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 10:16 Сурет: pexels
Алматыда 15 тамызда америкалық рэпер Канье Уэсттің (Ye) көптен күткен концерті өтті. Ауа райының қолайсыздығына және жарық мәселесіне байланысты кешіктірілген бұл концерт ақыры оңтүстік астананың Орталық стадионында болып, ауқымды шоу екі сағатқа созылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыға келген танымал әнші Қазақстанда алғаш рет концерт өткізді. Ұйымдастырушылар визуалды алып сахнаны дайындады: алаңның дәл ортасына Жер шарын бейнелейтін үлкен сфера орнатылды.

Музыкант King трегімен осы конструкцияның төбесіне көтерілді, ал ол төбе көрсеткенде жарқ-жұрқ еткен отшашу атылды.

Сахнада болған кезінің барлық өң бойында Ye-ге қызыл жарық түсіп тұрды, ал қуатты лазерлік сәулелер алаңда динамикалық атмосфера тудырды.

Арена трибуналары лық толы болды: бұл оқиға үшін мегаполиске мыңдаған қазақстандықтар мен танымал отандық блогерлер ғана емес, рэпердің шетелдік жанкүйерлері де келді.

Әлеуметтік желіде көрермендер оқиға орнынан түсірілген видеолармен белсенді түрде бөлісті: одан теңіз толқыны іспетті телефондар жарқылы мен бірнеше күндік монтаждан кейін "жан біткен" алып арт-объект көрінеді.

Қазнет эйфорияға бөленіп, юморға да жол берді:

  • Шыныменде ме!
  • YE Алматыда.
  • Бұл - Алматы, балақай!
  • Жаңбырдан, кейінге шегерелген бір тәуліктен кейін, "бола ма, болмай ма" деген қарша бораған сұрақтардан кейін ақыры YE Алматы сахнасына шықты. Алматы бұл концертті сұрап алғандай да болды ма, қалай?..

Бағдарламаға рэпердің басты хиттері, соның ішінде танымал Everybody трегі де енді. Екі сағаттық бағдарлама True Love (feat. XXXTentacion) әнімен және стадион үстіндегі мерекелік отшашудың тағы бір дүмпуімен аяқталды.

Бастапқыда шоу 14 тамызда кешке өтуі тиіс болатын, алайда мегаполисте электр энергиясына байланысты ауқымды ақау орын алып, одан соң ауа райы күрт нашарлап кетті. Қауіпсіздік мақсатында ұйымдастырушылар концертті бір күнге шегерді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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