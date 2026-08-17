Келесі ел қайсы: Канье Уэст жаңа концерті қайда өтетіні белгілі болды
Сурет: flickr/yorkjason
Америкалық рэпер Канье Уэст жуырда Алматыда дүркіретіп өнер көрсеткеннен кейін алғаш рет Ресейде концерт береді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Канье Уэстің жоспары туралы Say Agency ұйымдастырушысы мәлімдеді.
Осылайша, биыл 10 және 11 қазанда эпатажды миллиардер Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы "Газпром Арена" сахнасында өнер көрсетеді.
Сонымен қатар "Сноб" басылымының жазуынша, Канье Уэст бұған дейін Ресейге концерт қою үшін бармаған.
Еске салайық, рэпердің Алматыдағы көптен күткен концерті 15 тамызда өтті. Ауа райының қолайсыздығы мен жарыққа қатысты мәселелерге байланысты концерт кейінге шегерілген еді. Соған қарамастан, өнер иесі Орталық стадионға шығып, жанкүйерлерімен қауышты.
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