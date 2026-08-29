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Мәдениет және шоу-бизнес

Ольга Бузованың Алматыдағы концерті өтпейтін болды

Ольга Бузованың Алматыдағы концерті өтпейтін болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2026 17:44 Сурет: Instagram/buzova86
Ресейлік әнші Ольга Бузованың Алматыда өтеді деп жоспарланған концерті тоқтатылды. Өнерпаздың 2026 жылғы 9 қазанда Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өнер көрсетуге тиіс болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Концерттің тоқтатылғанын билет сатуды ұйымдастырушылар хабарлады. Шешімнің нақты себебі айтылмаған. Хабарламада концерттің "ұйымдастырушыларға байланысты емес себептерге байланысты" өтпейтіні ғана көрсетілген.

Сатып алынған билеттердің ақшасы 14 жұмыс күні ішінде автоматты түрде қайтарылады.

Ұйымдастырушылар көрермендерден қолайсыздық үшін кешірім сұрап, түсіністік танытқаны үшін алғыс білдірді.

"Құрметті достар! Бізге және ұйымдастырушыларға байланысты емес себептерге байланысты Алматыда 9 қазанға жоспарланған Ольга Бузованың концерті болмайтынын хабарлаймыз. Қаражатты қайтару 14 жұмыс күні ішінде автоматты түрде жүзеге асырылады. Қолайсыздық үшін шын жүректен кешірім сұраймыз және түсіністік пен шыдамдылық танытқандарыңыз үшін алғыс айтамыз", – делінген хабарламада.
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Айдос Қали
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