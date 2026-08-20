Астанадағы оқиғадан кейін Ғалым Қалиақбаровтың Алматыдағы концерті өтпейтін болды
Сурет: Instagram/galymkaliakbarov
Қазақстандық танымал стендап-комик, шоумен әрі продюсер Ғалым Қалиақбаровтың Алматыда өтетін концерті тоқтатылды. Бір күн бұрын оның Астанадағы өнер көрсетуі үзілген еді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Концерттің өтпейтіні туралы ұйымдастырушылар Instagram Stories арқылы хабарлады. Іс-шара 2026 жылғы 21 тамызда, жұма күні сағат 21:30-да Almaty Central Stand up Club-та өтуге тиіс болған.
"Іс-шара ұйымдастырушыға байланысты емес себептермен тоқтатылды. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз. Сатып алынған билеттердің ақшасы толық көлемде қайтарылады", – делінген central.standup.almaty парақшасында 2026 жылғы 20 тамызда жарияланған хабарламада.
Әзірге Ғалым Қалиақбаров Алматыдағы концертінің тоқтатылуына да, елордадағы өнер көрсетуінің үзілуіне байланысты оқиғаға да түсініктеме берген жоқ.
Стендап-комик Instagram парақшасындағы соңғы жазбасын бір күн бұрын жариялаған.
Бұған дейін Ғалым Қалиақбаровтың 2026 жылғы 19 тамызда Астанадағы ойын-сауық орындарының бірінде өткен концерті күтпеген жерден тоқтатылғаны хабарланған еді. Оқиғаның бейнежазбалары әлеуметтік желілерде тарады. Концерттің тоқтатылу себебін елорданың Есіл ауданы әкімдігі түсіндірді.
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