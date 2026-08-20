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Оқиғалар

Астанада танымал стендап-комиктің концерті тоқтатылды: не себеп болды

Астанада танымал стендап-комиктің концерті тоқтатылды: не себеп болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 15:04 Сурет: Instagram/galymkaliakbarov
2026 жылғы 19 тамызда Астанадағы ойын-сауық орындарының бірінде қазақстандық танымал стендап-комик, шоумен әрі продюсер Ғалым Қалиақбаров өнер көрсетті. Алайда концерт күтпеген жерден тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы aitpabotagoz Telegram-арнасы жазды.

"Астанада полиция танымал стендап-комик Ғалым Қалиақбаровтың концертін тоқтатты. Куәгерлердің айтуынша, залға полиция қызметкерлері кіріп, комикті сахна сыртына алып кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша, бұған іс-шараның әкімдікпен келісілмеуі себеп болған. Алайда куәгерлер концерттің не себепті тоқтатылғанын ешкім нақты түсіндіре алмағанын айтады. Айтылған уәждердің бірі – сахнада балағат сөздердің қолданылуы. Стендап-комик сабыр сақтап, әзілдеуін жалғастырған", – делінген бейнежазба астындағы хабарламада.

Оқиғаға қатысты Астананың Есіл ауданы әкімдігі түсініктеме берді.

"19 тамызда Carlin мекемесінде мәдени-бұқаралық іс-шара өтті. Ұйымдастырушылар іс-шара басталардан 10 күн бұрын әкімдікке міндетті хабарлама жібермеген. Осыған байланысты концерт ресми түрде келісілмеген", – деп мәлімдеді әкімдік.

Аудан әкімдігінің өкілдері бұл рәсімнің жай ғана формалдық талап емес, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды шарты екенін атап өтті. Әкімдікке уақтылы хабарлау төтенше жағдай туындаған кезде келушілердің өмірі мен денсаулығын қорғау үшін жедел қызметтердің жұмысын жедел үйлестіруге мүмкіндік береді.

"Әкімдік өкілдері заң талаптары мен келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін түсіндіру үшін оқиға орнына барды. Алайда ұйымдастырушылар олардың мекеме аумағына кіруіне кедергі келтірді. Осыған байланысты ұйымдастырушылармен Есіл аудандық полиция басқармасында профилактикалық әңгіме жүргізілді. Оларға заң талаптары мен келісілмеген бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде туындауы мүмкін қауіптер егжей-тегжейлі түсіндірілді. Әңгімеден кейін ұйымдастырушылар босатылды", – деп қорытындылады Есіл ауданының әкімдігі.

Бұған дейін, 2026 жылғы маусымның соңында танымал стендап-комик Евгений Чебатковтың Қазақстандағы ата-бабасының туған жеріне барғаны туралы жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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