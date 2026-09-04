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Мәдениет және шоу-бизнес

"Екеуінің арасында 89 жыл": Бүркіт отбасылық видеосымен жұртты тәнті етті

Бүркіттің әкесі мен қызын түсірген отбасылық видеосы желі қолданушыларын елжіретті, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 14:01 Сурет: видеодан
Сахнада Бүркіт деген атпен танымал, Белгілі қазақстандық әнші Айбек Жансейітов, оқырмандарына жүрекке жылу сыйлайтын отбасылық кадрларымен бөлісті. Өнер иесі қарт әкесі мен бір жасар қызы бейнеленген видеоны жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әнші бұл әсерлі видеоны 2026 жылғы 3 қыркүйекте Instagram парақшасында жариялаған. Ол жазбасында жақын адамдар арасындағы жас айырмашылығына назар аударды.

"Екеуінің арасында 89 жыл бар", – деп жазды Бүркіт видеоның астына.

Кадрларда әншінің әкесі үй ауласындағы орындықта отырып, кішкентай немересі Латифаға мейіріммен қарап отырғаны көрінеді. Сәбидің жанында анасы – әнші Аиша да бар.

Отбасылық видео желі қолданушыларының ерекше ықыласына бөленіп, көпшілікті елжіретті. Өнерлі жұптың жанкүйерлері жазба астына жылы тілектерін білдіріп, ізгі пікірлерін қалдырған.

"Қандай әсерлі. Әкеңізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Үйлеріңізден бақыт пен береке кетпесін!"

"Атасы бақытты екен".

"Қандай әдемі отбасылық көрініс".

"Керемет отбасы!"

"Тамаша видео".

Бұған дейін Максим Галкиннің видеосы да әлеуметтік желіде қызу талқыға түскені хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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