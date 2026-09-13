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Мәдениет және шоу-бизнес

"Газадағы сойқан": Венеция кинофестивалінің жеңімпаздары анықталды

Кинофестиваль, Венеция, Алтын арыстан, күміс арыстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 14:41 Сурет: Getty Images
Венеция кинофестивалінің басты жүлдесі – "Алтын арыстанды" мысырлық-дат режиссері Мэй эль-Тухидің "Жұмбақ әйел" картинасы жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фильм Данияда оккупация кезінде неміс солдатымен махаббат құрып, жұрттан өз қарым-қатынасын жасыруға тырысқан күтуші әйелдің басынан өткенін баяндайды.

Эль-Тухи фестиваль тарихында "Алтын арыстанға" ие болған сегізінші әйел режиссер атанды. Сондай-ақ басты рөлді сомдаған Матильда Арсель ең үздік әйел рөлі үшін Вольпи кубогын иеленді. The Guardian басылымының жазуынша, бұл арада қазылар алқасы бір фильмге бірнеше марапат тағайындамау тыйымына қарамастан Арсель бойынша бірауыздан шешім қабылдаған.

Қазылар алқасының Гран-приі оңтүстікореялық режиссер Ли Чан-Донға бұйырды. Деректі фильм режиссерінің ауқатты күйеуімен таныстығынан басталатын бақытсыз ерлі-зайыптылар туралы кино "Ықтимал махаббат" деп аталады.

Қазылар алқасының арнайы жүлдесін Юваль Абрахам мен Рахель Шордың Израиль армиясының Газадағы әрекеттері мен әуе соққылары үшін нысандарды таңдауда жасанды интеллектіні қолдануын сипаттайтын "NAZA" деректі фильмі иеленді. Картинада 24 израильдік әскери қызметшінің анонимді куәліктері негізге алынады. Премьерадан кейін Израиль армиясы фильмдегі тұжырымдарды қатаң түрде жоққа шығарды.

Үздік режиссура үшін "Күміс арыстан" физик және Нобель сыйлығының лауреаты Лев Ландау туралы "ДАУ" фильмы үшін ресейлік режиссер Илья Хржановскийге бұйырды. Картинаның фестивальден бой көрсетуі Украина тарапынан сын тудырды.

Ер адамның ең үздік рөлі үшін Вольпи кубогын Мартин Макдонахтың "Тоғыз жабайы жылқы" фильмінде бұрынғы ЦРУ қызметкерінің рөлін сомдаған Джон Малкович иеленді.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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