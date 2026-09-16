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Мәдениет және шоу-бизнес

Президент тапсырмасы: Арман Қырықбаев корей қолбасшысы Хон Бом Доның рухына тағзым етті

Теджон, Президент тапсырмасы, Арман Қырықбаев, корей қолбасшысы, Хон Бом До, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:01 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Тэджон қаласындағы мемориалдық кешенге барып, сонда жерленген көрнекті корей қолбасшысы, генерал Хон Бом Доның рухына тағзым етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетейік, Корея Республикасына мемлекеттік сапармен барған Мемлекет басшысы бастаған ресми делегация құрамында мәдениет және ақпарат министрі де бар.

Кешенде құрмет қарауылының қатысуымен арнайы рәсім өтті. Арман Қырықбаев ел тәуелсіздігі жолында күресіп, Отанын қорғауға ғұмырын арнаған жандарға құрмет білдіріп, мемориалға гүл шоғын қойды. Сондай-ақ генерал Хон Бом Доның рухына тағзым етті.

Арман Қырықбаев, Тэджон, корей қолбасшысы, Хон Бом До, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:01

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Тэджондағы бұл мемориалдық кешен Корея Республикасындағы аса маңызды тағзым орындарының бірі саналады. Мұнда елге айрықша еңбек сіңірген 150 мыңға жуық адам мәңгілік тыныс тапқан.

Тэджон, Президент тапсырмасы, Арман Қырықбаев, корей қолбасшысы, Хон Бом До, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:01

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Генерал Хон Бом Доның есімі Қазақстан мен Кореяны байланыстыратын ортақ тарихта айрықша орын алады. Ол өмірінің соңғы жылдарын Қазақстанда өткізіп, Қызылордада жерленген еді. 2021 жылы Қазақстанның қолдауымен оның сүйегі атамекеніне жеткізіліп, Тэджонда қайта жерленді.

Арман Қырықбаев, Тэджон, корей қолбасшысы, Хон Бом До, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:01

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Биыл генерал Хон Бом Доның сүйегі Қызылордадан Корея Республикасына жеткізілгеніне бес жыл толады. Оның тағдыр жолы екі халықты өзара жақындастырған ортақ тарихтың тағылымды бір белесіне айналды.

Сапар соңында Арман Қырықбаев құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды. Мемориалдық кешендегі бұл рәсім екі елдің тарихи мұрасына деген құрметті айғақтап, Қазақстан мен Корея арасындағы байланысты одан әрі нығайтудың маңызын көрсетті.

Тэджон, Президент тапсырмасы, Арман Қырықбаев, корей қолбасшысы, Хон Бом До, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 21:01

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Орталық Азия – Корея Республикасы" форматындағы алғашқы саммитке қатысқаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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Арман Қырықбаев 1976 жылғы 20 қазанда Астана қаласында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын «Халықаралық экономист» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолы 1996-1997 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде референт, атташе болды. 1997-1999 жылдары Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы елшілігінде атташе қызметін атқарды. 1999-2000 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің үшінші хатшысы болды. 2002 жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі ТМД істері жөніндегі комитетінің екінші хатшысы қызметін атқарды. 2002-2004 жылдары «АВЕ корпорациясы» ЖАҚ Стратегия және маркетинг департаментінің директоры болды. 2004-2005 жылдары «К-МАРТ» ЖШС бас директоры қызметін атқарды. 2005 жылы Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің орынбасары болды. 2005-2006 жылдары Алматы қаласы Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының директоры қызметін атқарды. 2006 жылғы сәуірден 2008 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қоғамдық-саяси жұмыс және жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры болды. 2008 жылғы ақпаннан 2010 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы қызметін атқарды. 2010 жылғы қаңтардан 2012 жылғы ақпанға дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болды. 2012 жылғы ақпаннан 2014 жылғы қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі қызметін атқарды. 2014 жылғы ақпаннан 2015 жылға дейін «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасарының кеңесшісі болды. 2015 жылғы қазаннан 2019 жылғы шілдеге дейін Алматы қаласы әкімінің ішкі саясат, денсаулық сақтау, білім, мәдениет, жастар саясаты және тілдерді дамыту мәселелері жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 2019 жылғы желтоқсаннан 2022 жылғы ақпанға дейін Nur Otan партиясының хатшысы болды. 2022 жылғы ақпаннан 2024 жылғы 9 наурызға дейін Алматы қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2024 жылғы 9 наурыздан 2025 жылғы 24 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі болды. 2025 жылғы 24 ақпаннан жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат және коммуникациялар мәселелері жөніндегі көмекшісі қызметін атқарды.
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