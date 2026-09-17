Димаш Құдайберген әлемдік тур алдындағы жаңа образын көрсетті
Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash
Әлемге танымал қазақстандық әнші, музыкант Димаш Құдайберген жаңа ауқымды DiMENSIONS World Tour әлемдік туры қарсаңында жанкүйерлеріне үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол осыған орай жаңа фотосессиядан түсірілген суреттерін жариялады. Әнші фотоларда классикалық стильдегі киім мен былғары плащ кигенін көрсетті.
"Турға дайындық қызу жүріп жатыр. Сіздермен кездесуді асыға күтіп жүрмін, қымбатты достар", – деп жазды Димаш Құдайберген 2026 жылғы 17 қыркүйекте Instagram парақшасындағы жазбасында.
Димаштың жанкүйерлері де оның жазбасына белсенді түрде пікір білдірді:
- Біз де сізбен кездесуді асыға күтеміз, Димаш!
- Өте керемет.
- Керемет сұлулық!
- Тамсанып, таңданып қарап отырмын.
- Күнді әдемі бастауға арналған тамаша суреттер.
- Міне, нағыз "Қайырлы таң" деген осы.
- Әдеттегідей мінсіз.
Димаштың жаңа әлемдік концерттік туры 2026 жылғы 18 қазанда Польшадағы Краков қаласынан басталады.
Турдың алғашқы концерттерінің кестесі:
- 18 қазан 2026 жыл – Краков, Польша (Tauron Arena);
- 24 қазан 2026 жыл – Дюссельдорф, Германия (PSD BANK DOME);
- 30 қазан 2026 жыл – Мадрид, Испания (Palacio Vistalegre);
- 2026 жылғы қараша – Латын Америкасы елдеріндегі қалаларда тур жалғасады (Мексика, Колумбия, Чили).
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