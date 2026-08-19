Димаш Құдайберген әлемдік турының концепциясын таныстырды
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 18 тамызда қазақстандық әнші Димаш Құдайберген DIMENSIONS атты әлемдік турының алғашқы бөлімінің концепциясын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әншінің Instagram парақшасындағы ақпаратқа сәйкес, турдың алғашқы бөлімі "Үнемі өзгерісте. Үнемі шынайы" деп аталады.
Жоба мына тақырыптарға арналған:
- Димаштың ішкі әлемі;
- өзін-өзі тану;
- тұлғалық қырларын қабылдау.
Ал концепцияның негізгі түсі — қою қызыл.
"Композицияның ортасында Димаштың бейнесі орналасқан. Оның айналасында әртүрлі образдар бар. Олар әншінің шығармашылық жолындағы түрлі кезеңдері мен көңіл күйін бейнелейді", — делінген сипаттамада.
Шеңбер түріндегі композиция адамның ішкі әлеміне бағытталған тұйық визуалды циклді білдіреді.
"Яғни DIMENSIONS — уақыт пен кеңістікті шарлау емес, адамның өз болмысымен бетпе-бет келіп, өзін толық қабылдайтын ішкі жолы", – дейді әншінің командасы.
Қазақстандық әншінің әлемдік туры 18 қазанда Польшаның Краков қаласында басталады.
Осылайша, Димаштың 29 тамызда Қарағандыда өтетін мерекелік концерттегі өнер көрсетуі әлемдік тур алдындағы Қазақстан сахнасындағы соңғы концерті болуы мүмкін.
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