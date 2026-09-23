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Мәдениет және шоу-бизнес

Синди Кроуфордтың артық дозадан қайтыс болған ұлына дәрігер есірткі жеткізіп отырған

Синди Кроуфордтың артық дозадан қайтыс болған ұлына дәрігер есірткі жеткізіп отырған, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 13:51 Сурет: X/@popbackupp
Америкалық супермодель әрі актриса Синди Кроуфордтың ұлы ауыр есірткіге тәуелділікпен күрескен. Ол өз проблемасы туралы ашық айтып жүргенімен, бұл күресте жеңіске жете алмағаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Starhit мәліметінше, 27 жастағы Пресли Гербер – Синди Кроуфорд пен Рэнди Гербердің ұлы – қайтыс болды. Белгілі болғандай, жігіт соңғы күндерін оңалту орталығында өткізген. Оның кенеттен қайтыс болуына есірткінің артық дозалануы себеп болған.

Әзірге мәйітті зерттеу нәтижелері жоқ. Алайда шетелдік БАҚ қайғылы оқиғаның мән-жайына қатысты тосын деректерді анықтады: Преслиге тәуелділікті емдейтін дәрігер өзі проблемасы болған кетаминді тағайындаған.

АҚШ-та кетамин медицинада қолданылады, алайда ол тәуелділік тудыруы мүмкін. Тәуелділіктен зардап шегетін науқастар бұл препаратты қабылдаған кезде ерекше сақтық танытуы керек.

Гербердің достары дәрігерді жауапкершілікке тартуды көздеп отыр.

Әзірге Преслидің ағзасында нақты қандай заттар болғаны белгісіз. Мұны мәйітті зерттеу мен токсикологиялық сараптама нәтижелері көрсетуі тиіс. Алайда достарының айтуынша, жігіт қайтыс болар алдында дәл кетаминге қатысты проблемаларына шағымданған.

Бұған дейін Синди Кроуфордтың, оның күйеуі Рэнди Гербердің және қызы Кайя Гербердің отбасы өкілі Преслидің қайтыс болғанын растаған.Ол отбасының "осы өте қиын әрі ауыр кезеңде жеке өміріне құрметпен қарауды" сұрағанын айтқан.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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