Димаш Құдайбергеннің әлемге әйгілі болуының сыры неде: Шоумен пікір білдірді
Фото: Zakon.kz
Қазақстандық танымал шоумен Данияр Батырбаев 2026 жылғы 23 қыркүйекте Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергенмен бірге түскен суретін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Батырбаевтың айтуынша, тыңдайтын әртістер бар. Таңғалатын, тамсанатын әртістер бар. Ал кейбір адамдармен кездескеннен кейін таланттың қаншалықты зор болатынын тағы бір мәрте түсінесің.
"Димаш Құдайберген дәл сондай адам", – дейді медиапродюсер.
"Оның дауысы әлдеқашан жай ғана вокалдық феномен болудан қалды. Оның артында орасан еңбек, мәдениет, тәртіп және музыкаға деген шынайы құрмет тұр. Бірақ мен үшін одан да маңыздысы – әлемдік сахна, үлкен залдар мен миллиондаған тыңдарманның ар жағында Қазақстанды бойына сіңірген адамның тұруы. Оның бойында Қазақстанның мәдениеті, тілі, музыкасы және жасандылықпен жеткізу мүмкін емес ерекше кең пейілділігі бар. Жаныңда осындай адам болған кезде, осы сәтті жай ғана альбомда сақтап қойғың келеді. Димаш, сені жеке танитынымды мақтан тұтамын. Өз талантыңмен әлемге Қазақстанның қандай әдемі ел бола алатынын көрсеткен адам болғаның үшін де қуаныштымын", – деді Данияр Батырбаев.
17 қыркүйекте Құдайберген әлемдік тур алдында жаңа образын көрсеткен болатын. Әнші көрермен алдына классикалық стильде және былғары плащ киіп шықты.
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