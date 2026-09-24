#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Мәдениет және шоу-бизнес

Музыка сыншысы әрі тележүргізуші Сергей Соседов баспалдақтан құлап қайтыс болды

Сергей Соседов баспалдақтан құлап қайтыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 15:16 Сурет: wikipedia
Белгілі тележүргізуші Сергей Соседов 58 жасында Якутияға сапары кезінде қайтыс болды. Ол мұнда сұлулық және сән байқауының қазылар алқасы құрамына кіруі керек болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Газета.Ru" мәліметінше, қайғылы оқиға 2026 жылғы 23 қыркүйекте болған. Сергей Соседов 25 қыркүйекте "Қиыр Шығыстың інжуі" байқауының финалында қазылар алқасының мүшесі болуы тиіс еді.

Музыка сыншысы қонақүйде баспалдақтан құлап, басынан жарақат алған.

"Ол қонақүйде баспалдақпен түсіп келе жатып құлап қалған. Құлап, басын жарақаттаған. Жедел жәрдем шақырылды. Бірден ауруханаға жеткізді, бірақ оны құтқара алмады. Мен мұның бәрі рас емес шығар деп ойладым", – деді Сергей Соседовтың анасы Антонина РЕН ТВ арнасына.

Mash мәліметінше, құлауға ажырап кеткен тромб себеп болуы мүмкін. Соседовтың туыстары басылымға журналистің жүрегіне қатысты проблемалары болғанын және қайтыс болардан шамамен бір апта бұрын өзін жайсыз сезінетініне жақындарына шағымданғанын айтқан. Алайда өлімнің нақты себебі туралы ресми медициналық қорытынды әзірге жоқ.

Сергей Соседов "Перо акулалары" және "X-Фактор" сияқты жобалар арқылы кеңінен танымал болды. Ол сондай-ақ "Ты – суперстар!" және "Суперстар! Возвращение" бағдарламаларының қазылар алқасында болып, "За гранью" бағдарламасын жүргізді.

Бұған дейін 2026 жылғы 28 тамызда Қазақстан журналистикасының ардагері ТілеуқабылМыңжасардың 75 жасында қайтыс болғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Тележурналист Николай Сванидзе қайтыс болды
12:11, 12 қыркүйек 2024
Тележурналист Николай Сванидзе қайтыс болды
Белгілі қазақстандық режиссер Әзиз Зайров қайтыс болды
11:11, 03 қыркүйек 2024
Белгілі қазақстандық режиссер Әзиз Зайров қайтыс болды
Рим Папасы Франциск
13:31, 21 сәуір 2025
Рим Папасы Франциск қайтыс болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
16:58, Бүгін
Усман Нурмагомедов назвал причину поражения чемпиона Олимпиады Стивсона
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
16:44, Бүгін
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
Джастин Гейджи
16:06, Бүгін
Вместо Царукяна: чемпион UFC Гейджи рассматривает поединок с Макгрегором
Кирилл Проходов на награждении на Азиаде
15:43, Бүгін
"Я особо не расстраиваюсь": Кирилл Проходов – о поражении в финале Азиады в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: