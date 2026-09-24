Музыка сыншысы әрі тележүргізуші Сергей Соседов баспалдақтан құлап қайтыс болды
"Газета.Ru" мәліметінше, қайғылы оқиға 2026 жылғы 23 қыркүйекте болған. Сергей Соседов 25 қыркүйекте "Қиыр Шығыстың інжуі" байқауының финалында қазылар алқасының мүшесі болуы тиіс еді.
Музыка сыншысы қонақүйде баспалдақтан құлап, басынан жарақат алған.
"Ол қонақүйде баспалдақпен түсіп келе жатып құлап қалған. Құлап, басын жарақаттаған. Жедел жәрдем шақырылды. Бірден ауруханаға жеткізді, бірақ оны құтқара алмады. Мен мұның бәрі рас емес шығар деп ойладым", – деді Сергей Соседовтың анасы Антонина РЕН ТВ арнасына.
Mash мәліметінше, құлауға ажырап кеткен тромб себеп болуы мүмкін. Соседовтың туыстары басылымға журналистің жүрегіне қатысты проблемалары болғанын және қайтыс болардан шамамен бір апта бұрын өзін жайсыз сезінетініне жақындарына шағымданғанын айтқан. Алайда өлімнің нақты себебі туралы ресми медициналық қорытынды әзірге жоқ.
Сергей Соседов "Перо акулалары" және "X-Фактор" сияқты жобалар арқылы кеңінен танымал болды. Ол сондай-ақ "Ты – суперстар!" және "Суперстар! Возвращение" бағдарламаларының қазылар алқасында болып, "За гранью" бағдарламасын жүргізді.
Бұған дейін 2026 жылғы 28 тамызда Қазақстан журналистикасының ардагері ТілеуқабылМыңжасардың 75 жасында қайтыс болғаны хабарланған болатын.