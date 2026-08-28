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Қоғам

Белгілі қазақстандық тележурналист Тілеуқабыл Мыңжасар дүниеден өтті

Белгілі қазақстандық тележурналист Тілеуқабыл Мыңжасар дүниеден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 10:48 Сурет: Telegram/madenietaqparat
Қазақстан журналистикасының ардагері Тілеуқабыл Мыңжасар 75 жасқа қараған шағында дүниеден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 28 тамызда Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Telegram-арнасында хабарланды.

"Мәдениет және ақпарат министрлігі қазақ телевизиясының дамуына елеулі үлес қосқан белгілі тележурналист Тілеуқабыл Мыңжасардың дүниеден өтуіне байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғырып көңіл айтады", – делінген хабарламада.

Тілеуқабыл Мыңжасар саналы ғұмырын телевизия саласына арнады. Ол ұзақ жылдар бойы "Хабар" агенттігінің Алматы облысындағы тілшісі болып еңбек етіп, өңірдегі маңызды жаңалықтар мен өзекті мәселелерді халыққа жедел әрі сапалы жеткізді.

Жоғары кәсібилігі мен азаматтық ұстанымы арқылы көптеген әріптесіне үлгі болды. Артында талай талантты шәкірті қалды.

"Тілеуқабыл Мыңжасардың журналистика саласындағы еңбегі, кәсіби шеберлігі мен отандық телевизияның дамуына қосқан үлесі әріптестері мен көпшіліктің жадында мәңгі сақталады", – деп атап өтті министрліктің баспасөз қызметі.

2026 жылғы 19 тамызда Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі қазақстандық фототілші Юрий Беккердің 68 жасқа қараған шағында кенеттен қайтыс болғанын хабарлаған еді.

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Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі көрнекті кинорежиссер Ардақ Әмірқұловтың дүниеден өтуіне байланысты туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне, шәкірттеріне және барша киносүйер қауымға қайғыра көңіл айтады. Ұлттық кино өнерін дамытуға саналы ғұмырын арнаған Ардақ Жамансарыұлы қазақ кинематографиясының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Дарынды режиссер, білікті ұстаз әрі тәлімгер ретінде бірнеше буын киногерлердің қалыптасуына ықпал етті. Ардақ Әмірқұловтың «Отырардың күйреуі», «Абай», «Қош бол, Гүлсары!» және өзге де фильмдері ұлттық кино өнерінің алтын қорынан орын алды. Оның шығармалары ел тарихын, халықтың рухани құндылықтарын және адам тағдырын терең бейнелеуімен ерекшеленіп, көрермен қауым мен кәсіби ортаның жоғары бағасына ие болды. Ардақ Жамансарыұлының жарқын бейнесі, өнегелі ғұмыры мен қазақ мәдениеті мен кино өнерінің дамуына сіңірген елеулі еңбегі халық жадында мәңгі сақталады. Марқұмның жаны жәннаттан жай тауып, иманы саламат, жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын!
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