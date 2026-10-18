Үндістандағы БРИКС фестивалінде "Қыз Жібек" спектаклі қойылды
Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры Үндістанның Нью-Дели қаласында өткен БРИКС халықаралық театр фестиваліне қатысты. Театр ұжымы қазақ халқының рухани мұрасы мен ұлттық салт-дәстүрін танытатын "Қыз Жібек" спектаклін сахналады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, халықаралық фестиваль театр ұжымы үшін қазақ сахна өнерін әлемдік деңгейде танытуға жәнк елдер арасындағы мәдени ықпалдастықты арттыруға мүмкіндік берді.
Фестивальдің ашылу салтанатына Үндістанның Мәдениет және туризм министрі Гаджендра Сингх Шехават қатысты. Ол шығармашылық ұжымдарға жылы лебізін білдіріп, халық арасындағы достықты нығайтудағы өнердің маңызына тоқталды және қатысушыларға шығармашылық табыс тіледі.
Қойылым режиссері – өнертану бойынша PhD докторы Елік Нұрсұлтан.
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