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Мәдениет және шоу-бизнес

Шакира концерт беру үшін Орталық Азияға алғаш рет ат басын тіреді

Шакира, концерт, Бішкек, Орталық Азия , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2026 12:53 Сурет: Instagram/shakira
Колумбиялық әнші Шакира 18 қазанға қараған түні Қырғыз Республикасына келіп жетті. "Манас" әуежайында әртісті президент әкімшілігінің өкілдері мен концертті ұйымдастырушылар қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің өзі әлеуметтік желіде қырғыз халқына жалынды сәлем жолдап үлгерді.

Бішкекке жеткен әнші Instagram-дағы желісінде сурет жариялап, оның сипаттамасына "Сәлем, Қырғызстан!" деп жазды.

Шакира, Бішкек, концерт, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2026 12:53

Сурет: Instagram/shakira

Бүгін, 18 қазанда Шакира "Бишкек Арена" стадионында өнер көрсетеді. Концерт Las Mujeres Ya No Lloran World Tour әлемдік турнесі аясында өтеді. Бұл - әншінің Орталық Азиядағы алғашқы концерті.

Бұған дейін есірткі контрабандасы бойынша күдікті ретінде Жамбыл облысында ресейлік танымал музыкант әрі рэпер Navai (шын аты-жөні – Наваи Бакиров) қамауға алынғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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