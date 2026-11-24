Димаш Құдайбергенді Чилиде жанкүйерлері ерекше ықыласпен қарсы алды
Сурет: dimashnews.com
Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген 23 қарашада Чилиге алғаш рет барды. Сантьяго халықаралық әуежайында өнерпазды жергілікті жанкүйерлері салтанатты түрде қарсы алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әнші мен оның командасына арналған алғашқы құттықтау ұшақ әлі қонған сәтте-ақ айтылды. Лайнер пилоты жолаушыларға хабарлама жасап, Қазақстандық өнерпаздың Чилиге келгенін атап өтті.
"Димаш Құдайберген мен оның командасын Чилиге қош келдіңіздер дейміз! Мұнда әншінің көптен күткен концерті өтеді. Қош келдіңіздер!" – деді ұшқыш.
Сантьяго әуежайында Димашты бірнеше жылдан бері оның елге келуін асыға күткен чилилік жанкүйерлер қарсы алды. Dears өнерпазға деген ықыласы мен қолдауын білдіріп, арнайы жылы жүздесу ұйымдастырды.
Әншінің алдағы концертіне де жергілікті жұрттың қызығушылығы жоғары. Сантьягодағы концерттің барлық билеті алдын ала сатылып кеткен.
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