#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
470.28
537.53
5.99
Мәдениет және шоу-бизнес

Шакира әлем чемпионатының финалында көпшілікті тәнті етті: жанкүйерлер желіні шулатуда

Шакира әлем чемпионатының финалында көпшілікті тәнті етті: жанкүйерлер желіні шулатуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 16:02 Сурет: Instagram/shakira
2026 жылғы 19 шілдеде футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында колумбиялық әнші Шакира нигериялық орындаушы Burna Boy-мен бірге өнер көрсетті. Олар турнирдің ресми әні – Dai Dai туындысын орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, бұл өнер көрсету әлем чемпионаты финалы тарихындағы үзіліс кезінде ұйымдастырылған алғашқы шоу болды. Бағдарлама Super Bowl финалындағы дәстүрге ұқсас форматта ұйымдастырылды.

Шакира мен Burna Boy-дан бөлек, сахнаға Madonna, BTS тобы және Джастин Бибер де шықты.

Айта кетейік, бұл Шакираның футболдан әлем чемпионатындағы төртінші сахнасы болды. Сонымен қатар ол әлем чемпионатының финалы алдында немесе финал кезінде төртінші рет концерт қойып отыр.

Осыған байланысты әншіні көпшілік футболдан әлем чемпионаттарының бейресми музыкалық символы деп атайды.

Whenever, Wherever хитінің орындаушысы концерттен кейін әлеуметтік желідегі парақшасында жарқын фотосуреттер топтамасын жариялады.

"Әлеуметтік желілерде маған қолдау көрсеткен барлық жанкүйерлеріме және әрдайым жанымнан табылған командама үлкен рақмет. Бұл өнер көрсету менің өмірімдегі ұмытылмас сәттердің бірі болып қалады", – деп жазды әнші.

Бұған дейін Испанияның Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
16:42, Бүгін
Павлодарда екпінді жел соғып, бұршақ жауды: зардап шеккендер бар
Франция мен Марокко әлем чемпионатының ширек финалында кездеседі
12:10, 05 шілде 2026
Франция мен Марокко әлем чемпионатының ширек финалында кездеседі
Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды
11:56, Бүгін
Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:42, Бүгін
"Барыс" представил тренерский штаб на предстоящий сезон
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
21:10, Бүгін
Стало известно, с кем может сыграть "Тобол" в третьем раунде Лиги Конференций
Фото: Акорда
20:31, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев поздравил Испанию с победой на чемпионате мира по футболу
Фото: ФИФА
20:05, Бүгін
Дана Уайт назвал организаторов трансляции финала ЧМ-2026 худшими за всю историю спорта
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: