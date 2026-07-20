Шакира әлем чемпионатының финалында көпшілікті тәнті етті: жанкүйерлер желіні шулатуда
Белгілі болғандай, бұл өнер көрсету әлем чемпионаты финалы тарихындағы үзіліс кезінде ұйымдастырылған алғашқы шоу болды. Бағдарлама Super Bowl финалындағы дәстүрге ұқсас форматта ұйымдастырылды.
Шакира мен Burna Boy-дан бөлек, сахнаға Madonna, BTS тобы және Джастин Бибер де шықты.
Айта кетейік, бұл Шакираның футболдан әлем чемпионатындағы төртінші сахнасы болды. Сонымен қатар ол әлем чемпионатының финалы алдында немесе финал кезінде төртінші рет концерт қойып отыр.
Осыған байланысты әншіні көпшілік футболдан әлем чемпионаттарының бейресми музыкалық символы деп атайды.
Whenever, Wherever хитінің орындаушысы концерттен кейін әлеуметтік желідегі парақшасында жарқын фотосуреттер топтамасын жариялады.
"Әлеуметтік желілерде маған қолдау көрсеткен барлық жанкүйерлеріме және әрдайым жанымнан табылған командама үлкен рақмет. Бұл өнер көрсету менің өмірімдегі ұмытылмас сәттердің бірі болып қалады", – деп жазды әнші.
Бұған дейін Испанияның Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.