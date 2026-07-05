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Спорт

Франция мен Марокко әлем чемпионатының ширек финалында кездеседі

Франция мен Марокко әлем чемпионатының ширек финалында кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.07.2026 12:10 Сурет: Instagram/k.mbappe
2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының алғашқы ширек финалдық жұбы анықталды. Франция құрамасы 1/8 финалда Парагвайды жеңіп, келесі кезеңге жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу 5 шілдеге қараған түні АҚШ-тағы "Линкольн Файненшел Филд" стадионында өтті. Матчта Франция құрамасы 1:0 есебімен жеңіске жетті.

Осылайша, француздар ширек финалда Марокко құрамасымен кездеседі.

Бұған дейін "Атлас арыстандары" атанып кеткен Марокко құрамасы Канаданы 3:0 есебімен ұтып, ширек финалға шыққан болатын.

Франция мен Марокко арасындағы ширек финалдық кездесу 9 шілдеде өтеді.

Айта кетейік, футболдан әлем чемпионатының қазіргі чемпионы – Аргентина құрамасы.

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Айдос Қали
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