Колумбия 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің бірінші раундын түйіндеді
Сурет: Instagram/fifaworldcup
4 шілдеде таңертең Колумбия футбол құрамасы Гананы 1:0 есебімен жеңіп, Әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Канзас-Ситидегі (АҚШ) "Эрроухед Стэдиум" стадионында өткен осы матчтағы жалғыз әрі жеңісті голды 14-минутта бразилиялық "Палмейрасты" танытушы шабуылдаушы жартылай қорғаушы Джон Арьяс соқты.
Осылайша, Колумбия 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің бірінші раундын ең соңғысы болып түйіндеп, осы турнирдің 1/8 финалына жолдама алды.
Енді 8 шілдеде оңтүстік американдықтарды Швейцария командасымен болатын қызу дода күтіп тұр, матчтың басталуы – Қазақстан уақыты бойынша сағат 01:00-де.
Бұған дейін Мысыр Австралияны жеңіп, алғаш рет 1/8 финалға өткенін жазғанбыз.
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