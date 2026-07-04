#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Колумбия 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің бірінші раундын түйіндеді

Футбол, Колумбия, Гана, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 11:54 Сурет: Instagram/fifaworldcup
4 шілдеде таңертең Колумбия футбол құрамасы Гананы 1:0 есебімен жеңіп, Әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Канзас-Ситидегі (АҚШ) "Эрроухед Стэдиум" стадионында өткен осы матчтағы жалғыз әрі жеңісті голды 14-минутта бразилиялық "Палмейрасты" танытушы шабуылдаушы жартылай қорғаушы Джон Арьяс соқты.

Осылайша, Колумбия 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің бірінші раундын ең соңғысы болып түйіндеп, осы турнирдің 1/8 финалына жолдама алды.

Енді 8 шілдеде оңтүстік американдықтарды Швейцария командасымен болатын қызу дода күтіп тұр, матчтың басталуы – Қазақстан уақыты бойынша сағат 01:00-де.

Бұған дейін Мысыр Австралияны жеңіп, алғаш рет 1/8 финалға өткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Футбол, 2026, Әлем чемпионаты, плей-офф кезеңі, екінші раунд
12:12, Бүгін
Футболдан 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің екінші раунды қашан басталатыны белгілі болды
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол
12:37, 03 шілде 2026
Швейцария құрамасы араға 88 жыл салып алғаш рет футболдан әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде жеңіске жетті
Футбол, Қазақстан құрамасы, Астана, Уэльс
21:20, 04 қыркүйек 2025
2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі: Қазақстан Уэльстен тағы да ұтылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Макс Холлуэй
15:00, Бүгін
Макс Холлуэй хочет подраться с Исламом Махачевым
Кулахмет
14:20, Бүгін
"Вольник" из Казахстана Кулахмет поборется с узбеком Урдушевым за "бронзу" чемпионата Азии
Мейирим Нурсултанов
13:45, Бүгін
"Наследник Головкина" Нурсултанов может провести долгожданный титульный бой в августе
Светлана Макеева
13:07, Бүгін
Управление спорта Алматы объяснило, почему Макеева не получила приз за "золото" Параазиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: