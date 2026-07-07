Бельгия АҚШ-ты ірі есеппен жеңіп, әлем чемпионатының ширек финалына шықты
Чемпионат басылымының мәліметінше, матч АҚШ-тың Сиэтл қаласында өтті. Кездесудің 9-минутында есепті бельгиялық жартылай қорғаушы Шарль де Кетеларе ашты. Ал 31-минутта АҚШ құрамасының жартылай қорғаушысы Малик Тиллман таразы басын теңестірді.
Алайда арада екі минут өткенде, 33-минутта, Шарль де Кетеларе тағы бір гол соғып, дубль авторы атанды.
Екінші таймда Бельгия құрамасы басымдығын одан әрі күшейтті. 57-минутта жартылай қорғаушы Ханс Ванакен мергендігімен көзге түссе, 90+3-минутта ол нәтижелі пас беріп, шабуылшы Ромелу Лукаку матчтағы соңғы голды соқты.
АҚШ құрамасының негізгі құрамында шабуылшы Фоларин Балогун алаңға шықты. Ол бұған дейін әлем чемпионатының 1/16 финалында Босния және Герцеговинаға қарсы кездесуде (2:0) қызыл қағаз алып, алаңнан қуылған болатын. Осыған байланысты Балогун Бельгияға қарсы ойынды өткізіп жіберуі тиіс еді. Алайда 5 шілдеде ФИФА футболшының дисквалификациясының күшін уақытша тоқтатқанын мәлімдеп, оған матчқа қатысуға рұқсат берді.
Енді Бельгия құрамасы әлем чемпионатының ширек финалында Испания құрамасымен кездеседі. Матч 10 шілдеде өтеді.