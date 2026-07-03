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Спорт

Швейцария құрамасы араға 88 жыл салып алғаш рет футболдан әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде жеңіске жетті

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 12:37 Фото: Zakon.kz
Швейцария құрамасы 2026 жылғы 3 шілдеде өткен матчта Алжир құрамасын жеңіп, футболдан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама үшін күресуге мүмкіндік алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Канададағы Ванкувер қаласында өткен кездесу 2:0 есебімен швейцариялықтардың пайдасына аяқталды. Голдардың авторлары Бриль Эмболо мен Дан Ндойе болды.

Енді Швейцария құрамасы ширек финал жолдамасы үшін Колумбия – Гана жұбының жеңімпазымен кездеседі.

Айта кетейік, Швейцария құрамасы 1938 жылдан бері алғаш рет әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде жеңіске жетті.

Сондай-ақ Алжир құрамасының қақпасын аты аңызға айналған француз футболшысы Зинедин Зиданның ұлы Лука Зидан қорғағаны да көпшіліктің назарын аударды.

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Ботагөз Ақиқат
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