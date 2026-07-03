Швейцария құрамасы араға 88 жыл салып алғаш рет футболдан әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде жеңіске жетті
Фото: Zakon.kz
Швейцария құрамасы 2026 жылғы 3 шілдеде өткен матчта Алжир құрамасын жеңіп, футболдан әлем чемпионатының ширек финалына жолдама үшін күресуге мүмкіндік алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Канададағы Ванкувер қаласында өткен кездесу 2:0 есебімен швейцариялықтардың пайдасына аяқталды. Голдардың авторлары Бриль Эмболо мен Дан Ндойе болды.
Енді Швейцария құрамасы ширек финал жолдамасы үшін Колумбия – Гана жұбының жеңімпазымен кездеседі.
Айта кетейік, Швейцария құрамасы 1938 жылдан бері алғаш рет әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде жеңіске жетті.
Сондай-ақ Алжир құрамасының қақпасын аты аңызға айналған француз футболшысы Зинедин Зиданның ұлы Лука Зидан қорғағаны да көпшіліктің назарын аударды.
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