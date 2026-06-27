Мысыр құрамасы өз тарихында алғаш рет Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шықты
Сурет: Instagram/fifaworldcup
27 маусымда футболдан Әлем чемпионаты аясында G тобындағы жоспарланған барлық алдын-ала матчтар аяқталды, нәтижесінде Бельгия мен Мысыр турнирдің плей-офф кезеңіне тікелей жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Перғауындар" үшін 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шығу тарихи оқиға болды. Олар үшінші турда Иранмен болған ойында (1:1) тең түсіп, осындай нәтижеге қол жеткізді.
Мысырлық Махмуд Сабердің голына ирандықтар тарапынан Рамин Резаян сәтті жауап бере білді.
Осы кіші топтың тағы бір матчы Бельгия мен Жаңа Зеландия арасында өтті. Есеп - 5-1.
"Қызыл шайтандарға" жеңісті Леандро Троссард (дубль), Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку және Алексис Салемаркес әкелді.
Жаңа Зеландия үшін Элайджа Джаст гол соқты.
Нәтижесінде Бельгия G тобында бірінші орынға көтерілді, ал Мысыр екінші орыннан плей-офф кезеңіне шықты. Енді олар 3 шілдеде Австралиямен 1/16 финалда ойнайды (басталуы - Қазақстан уақыты бойынша 21:00-де).
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