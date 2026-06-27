Футболдан әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне тағы екі құрама жолдама алды
Сурет: Instagram/equipedefrance
27 маусымда Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) алдын-ала кезеңнің кейбір ойындарының қорытындысы бойынша Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне жолдама алған бес құраманың атын атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл командалар H тобындағы үшінші турдың матчтары аяқталғаннан кейін белгілі болды. Олар - Португалия, Англия, Мысыр, Гана және Парагвай.
Осы бес құраманың барлығында қазіргі уақытта төрт-төрт ұпайдан бар, бұл - 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шығу үшін жеткілікті көрсеткіш.
Сонымен қатар, турнирдің 1/16 финалында өзара күш сынасатын тағы екі жұп анықталды. Германия Парагваймен ойнаса (30 маусым), ал Франция Швециямен (1 шілде) кім мықтыны анықтайды.
Қазіргі уақытта Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне жолдама алған командалар саны 26-ға жетті, қалған алты команданың тағдыры келесі түнде анықталады.
Бұған дейін Кабо-Верденің келесі қарсыласы Аргентина құрамасы болғанын жазғанбыз.
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