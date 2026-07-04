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Спорт

Футболдан 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің екінші раунды қашан басталатыны белгілі болды

Футбол, 2026, Әлем чемпионаты, плей-офф кезеңі, екінші раунд , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 12:12 Сурет: Instagram/fifaworldcup
2026 жылдың 4 шілдесінде футболдан Әлем чемпионатының 1/8 финалының матчтары басталады. Ағымдағы турнирдің плей-офф кезеңінің екінші раундында 16 команда өзара бақ сынасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мундиальдың екінші раундының шымылдығын Канада мен Марокко командалары түретін болады. Матч 4 шілдеде Қазақстан уақыты бойынша 22:00-де басталады. Көрермендер аиалған ойынды Qazsport телеарнасынан тікелей эфирден көре алады.

Ал 5 шілдеге қараған түні сағат 02:00-де алаңға Франция мен Парагвай құрамалары шығады.

2026 жылғы Әлем кубогының 1/8 финалының қалған жұптары мыналар:

  • Бразилия-Норвегия (6 шілде – 01:00);
  • Мексика-Англия (6 шілде – 05:00);
  • Португалия-Испания (7 шілде – 00:00).;
  • АҚШ-Бельгия (7 шілде – 05:00);
  • Аргентина-Египет (7 шілде – 21:00);
  • Швейцария-Колумбия (8 шілде – 01:00).

Бұған дейін Колумбия Гананы жеңіп, 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңінің бірінші раундын түйіндегені хабарланған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
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