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Спорт

Футболдан ӘЧ-2026: Ямаль алдағы Испания – Франция матчына қатысты пікір білдірді

Ламин Ямаль, Испания, Франция, пікір, футбол, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 11:01 Сурет: Instagram/lamineyamal
Өткен түні футболдан Әлем чемпионатының 1/4 финалының екінші матчы өтті. Испания құрамасы Бельгияны 2:1 есебімен жеңіп, келесі кезеңде Францияға қарсы ойын өрнегін көрсететін болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қызыл албастыларды" жеңгеннен кейін "қызыл фурияның" көшбасшысы Ламин Ямаль өткен матчқа ғана емес, сонымен қатар алдағы қарсыластары - 2022 жылғы Әлем чемпионатының күміс жүлдегеріне де қатысты ойымен бөлісті.

"Жартылай финалға тағы шыққанымызға қуаныштымыз әрі соңына дейін баратын боламыз. Бұл матчта өткізіп алған гол біртүрлі сезім қалдырды, өйткені ол біз ойынды толығымен өз қолымызға алып, дүрілдеп тұрған кезде соғылды. Бірақ футболдың аты футбол, біздің ойынымыз сырттай онша емес сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бір де бір команда бізбен тең дәрежеде ойнай алмады. Егер кім де кім бізден байқастауы керек болса, онда бұл - Франция болмақ. Тура соларды бір жыл бұрын біз ұлттық лигадан тықсырып шыққанбыз. Әлемдік деңгейдегі екі керемет құрама кездеспек. Не болатынын көрейік, бірақ бізде ешқандай қорқыныш жоқ". Ламин Ямаль

Испания мен Франция арасындағы жартылай финал 15 шілдеге жоспарланған (Қазақстан уақыты бойынша 00:00).

Бұған дейін 10 шілдеге қараған түні АҚШ-тың Фоксборо қаласындағы Gillette Stadium стадионында футболдан 2026 жылғы Әлем чемпионатының ширек финалында Франция құрамасы Мароккомен кездескенін жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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