Футболдан ӘЧ-2026: Мбаппе мен Дембеле Францияны жартылай финалға алып шықты
Сурет: Instagram/equipedefrance
10 шілдеге қараған түні АҚШ-тың Фоксборо қаласындағы Gillette Stadium стадионында футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының ширек финалында Франция құрамасы Мароккомен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кездесу барысында Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе ерекше жетістікке қол жеткізді. Ол матчтың 60-минутында есеп ашып, гол соқты. Ал 66-минутта Усман Дембеленің голына нәтижелі пас берді.
Алайда 77-минутта Мбаппе жарақат алып, алаңнан шығып қалды.
Осылайша матч 2:0 есебімен Франция құрамасының жеңісімен аяқталды.
Бұл жеңістің арқасында Франция құрамасы әлем чемпионатының жартылай финалына жолдама алды. Енді француздар келесі кезеңде Испания мен Бельгия арасындағы матчтың жеңімпазымен кездеседі.
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