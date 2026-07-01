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Спорт

Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетеледі

Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетеледі , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 10:43 Сурет: Instagram/equipedefrance
1 шілдеге қараған түні 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/16 финалында Франция мен Швеция құрамалары кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ойын АҚШ-тың Ист-Ратерфорд қаласындағы "Метлайф" стадионында өтті. Чемпионат басылымының жазуынша, кездесуге Нидерландтан келген бас төреші Данни Маккели жетекшілік етті.

Матчта Франция құрамасы 3:0 есебімен айқын жеңіске жетті. Француздар сапында Килиан Мбаппе екі гол соғып, дубль авторы атанды. Тағы бір голды Брэдли Баркола соқты.

Осы жеңістің арқасында Франция құрамасы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды. Келесі кезеңде олар 5 шілде күні Парагвай құрамасымен кездеседі.

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты 11 маусым мен 19 шілде аралығында АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатыр. Қазіргі әлем чемпионы – Аргентина құрамасы.

Бұған дейін аты аңызға айналған футболшы жарыс жолынан шығып қалған Германия құрамасын аяусыз сынға алғанын жазғанбыз.

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