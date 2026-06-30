Әлем чемпионатындағы масқара! Аты аңызға айналған футболшы Германия құрамасын аяусыз сынға алды
Осы сәтсіздіктен кейін "Бундестим" мен оның бапкері Юлиан Нагельсманн атына көптеген жағымсыз пікірлер легі лап қойды.
Неміс футбол тарихындағы аңызға айналған ойыншылардың бірі, 1990 жылғы Әлем чемпионы Юрген Клинсманн да шетте қалмай, аталған жағдайға қатысты өз ойын білдірді.
"Германияның ұшып кетуі - ұят жағдай, құрамамыз балшыққа белшесінен батып жатқаны бұл. Команда ойынды 120 минут басқаруға дайын болмады, ол жеткілікті жігерлі және агрессивті болмады. Олар бұл қиын ойын болатынын білді, біз пенальти сериясына дайын болмаған сияқтымыз, өйткені бұл біз үшін ақылға сыйымсыз дүние, өйткені біз, әдетте пенальти серияларын жақсы көреміз. Тарих, 2022 және 2018 әлем чемпионаттары кезіндегі жағдай қайталануда". Юрген Клинсманн
"This takes Germany into a huge hole. Everything from the top to the bottom needs to be questioned...there will be consequences"— ESPN Podcasts (@espnpodcasts) June 30, 2026
German legend Jürgen Klinsmann SOUNDS OFF after Germany's shocking World Cup exit.@ESPNFC pic.twitter.com/iUINe09NCH
30 маусымға қараған түні төрт дүркін Әлем чемпионы 2026 жылғы Әлем кубогының 1/16 финалы аясында FIFA рейтингі бойынша 41-орындағы Парагвайдан ұтылды (1:1, пен. 3:4).
Ал Парагвай плей-оффтың екінші раундында Франция – Швеция матчында жеңіске жеткен командамен өзара күш сынасатын болады.
Бұған дейін Голландияда марокколық жанкүйерлердің жеңіс тойы жаппай тәртіпсіздікке ұласқанын жазғанбыз.