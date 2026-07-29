Тоқаев семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасын әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады
Сурет: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасын Гонконгта өткен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 29 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысы құттықтауында семсерлесушілердің ел тарихындағы тұңғыш алтын медалі спорттық шеберліктің, болаттай берік мінез бен командалық рухтың айқын көрінісі екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев жеңімпаздар мен жаттықтырушылар құрамына Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін арттыруға қосқан үлесі үшін шынайы алғысын айтып, жаңа жеңістерге жете беруіне тілектестік білдірді".
Бұған дейін бүгін, 29 шілдеде Қазақстан құрамасы семсерлесуден Гонконгта өтіп жатқан 2026 жылғы әлем чемпионатында тарихи алтын жүлдеге қол жеткізгені хабарланған.
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