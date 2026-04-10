#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Тоқаев боксшыларды Азия чемпионатындағы жеңісімен құттықтады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 15:07 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан ұлттық құрамасын бокстан Ұлан-Батырда өткен Азия чемпионатындағы табысты өнерімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент қазақстандық спортшылардың жалпыкомандалық есепте бірінші орынды иеленіп, отандық бокс мектебінің жоғары деңгейін дәлелдегенін атап өтті.

Құттықтау жеделхатында жеңіс тұғырына көтерілген Оразбек Асылқұлов, Сабыржан Аққалықов, Нұрбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец және Дина Исламбекова сынды спортшылардың ортақ табысқа қосқан үлесіне ерекше назар аударылды.

Мемлекет басшысы қазақстандық былғары қолғап шеберлеріне алдағы халықаралық жарыстарда да жоғары нәтижелерге жетіп, ел намысын абыроймен қорғай беруіне тілектестік білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Өзбекстан президенттерінің бейресми кездесуі өтеді
16:07, Бүгін
Тоқаев Асаубаеваны шахматтың блиц түрінен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады
23:16, 30 желтоқсан 2025
Геннадий Головкин қазақстандық боксшыларды әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады
10:02, 15 мамыр 2023
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
16:23, Бүгін
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
15:59, Бүгін
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
15:55, Бүгін
С чем связан провал звезды казахстанского дзюдо на крупных турнирах: версия чемпиона Европы
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:37, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: