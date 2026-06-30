Голландияда марокколық жанкүйерлердің жеңіс тойы жаппай тәртіпсіздікке ұласты
NL Тimes мәліметінше, "атлас арыстандары" Әлем чемпионатының 1/16 финалы аясында Нидерландыны жеңді (1:1, 3: 2 пен.), айтулы жеңісті тойлау үшін команданың жанкүйерлері Амстердам, Роттердам және басқа да Голландия қалаларының көшелеріне шықты.
Гаагада таңға қарай жанкүйерлер қаланың аудандарын патрульдейтін полицейлерге отшашулар атып, тас лақтыра бастады.
Әрине, құқық қорғау органдары оларға жауап бере отырып, су атқыштарды қолданды. Осылайша көпшілікті таратуға тырысты.
BREAKING VANUIT #DENHAAG. Motoragenten vol aangevallen in de #Schilderswijk. Ze wilde scooter stilzetten. Motoragenten moesten vluchten voor eigen veiligheid. Kijk even de hele video. Reltuig probeerde mij ook te intimideren tijdens filmen. #NedMarok pic.twitter.com/fBbnT5VbcN— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Бұл жанкүйерлердің қуанышы шектен шығып, арты қиын жағдайға ұласқан бірінші жағдай емес.
Осындай оқиғалардың бірі бір апта бұрын болды: 17 мексикалық жанкүйер 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне өз командасының өткенін атап өтіп, видеоға түсіп қалған еді.