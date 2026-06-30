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Спорт

Голландияда марокколық жанкүйерлердің жеңіс тойы жаппай тәртіпсіздікке ұласты

Доп, футбол, Голландия, Марокко, жанкүйерлер, тәртіпсіздік, видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 17:50 Сурет: Zakon.kz
Өткен түнде Марокко құрамасының жүздеген жанкүйері Голландияның кейбір қалаларының көшелерінде тәртіпсіздіктер жасады. Айта кетсек, марокколықтардың ұлттық командасы мундиалдың 1/8 финалына шыққан болатын, деп хабарлайды Zakon.kz.

NL Тimes мәліметінше, "атлас арыстандары" Әлем чемпионатының 1/16 финалы аясында Нидерландыны жеңді (1:1, 3: 2 пен.), айтулы жеңісті тойлау үшін команданың жанкүйерлері Амстердам, Роттердам және басқа да Голландия қалаларының көшелеріне шықты.

Гаагада таңға қарай жанкүйерлер қаланың аудандарын патрульдейтін полицейлерге отшашулар атып, тас лақтыра бастады.

Әрине, құқық қорғау органдары оларға жауап бере отырып, су атқыштарды қолданды. Осылайша көпшілікті таратуға тырысты.

Бұл жанкүйерлердің қуанышы шектен шығып, арты қиын жағдайға ұласқан бірінші жағдай емес.

Осындай оқиғалардың бірі бір апта бұрын болды: 17 мексикалық жанкүйер 2026 жылғы Әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне өз командасының өткенін атап өтіп, видеоға түсіп қалған еді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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