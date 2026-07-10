Марокко жанкүйерлері Лондон көшелерінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды
Сурет: pixabay
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының ширек финалында Франция құрамасы Марокконы жеңгеннен кейін, Лондондағы Эджвер-роуд көшесінде марокколық жанкүйерлер жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Sun басылымының мәліметінше, Ұлыбритания астанасының орталығында болған қақтығыстар салдарынан бір полиция қызметкері жарақат алған.
Riots across London as Morocco are knocked out the World Cup— LIMBZ (@LimbzHQ) July 9, 2026
Police injured what a disgrace pic.twitter.com/h1AbzWjGgM
Жарияланған бейнежазбаларда арнайы қорғаныс құралдарын киген полиция қызметкерлерінің тәртіпсіздікке жол бермеуге тырысып, көпшілік жанкүйерлер тобын бақылауға алып жатқанын көруге болады.
🚨NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovV— GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026
Бұған дейін Мбаппе мен Дембеле Францияны жартылай финалға алып шыққанын жазғанбыз.
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