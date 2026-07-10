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Әлем

Марокко жанкүйерлері Лондон көшелерінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды

Марокко жанкүйерлері Лондон көшелерінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 12:25 Сурет: pixabay
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының ширек финалында Франция құрамасы Марокконы жеңгеннен кейін, Лондондағы Эджвер-роуд көшесінде марокколық жанкүйерлер жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Sun басылымының мәліметінше, Ұлыбритания астанасының орталығында болған қақтығыстар салдарынан бір полиция қызметкері жарақат алған.

Жарияланған бейнежазбаларда арнайы қорғаныс құралдарын киген полиция қызметкерлерінің тәртіпсіздікке жол бермеуге тырысып, көпшілік жанкүйерлер тобын бақылауға алып жатқанын көруге болады.

Бұған дейін Мбаппе мен Дембеле Францияны жартылай финалға алып шыққанын жазғанбыз.

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