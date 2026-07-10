#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

10 шілдеден бастап жүргізушілер нені ескеруі керек: ІІМ бес тас жол бойынша маңызды мәліметпен бөлісті

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 10 шілдеден бастап Қазақстандағы автожолдардың тағы бес учаскесінде орташа жылдамдықты бақылау жүйесі жұмысын бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі жүргізушілерге үндеу жасады.

"Құрметті жол жүрісіне қатысушылар! Ішкі істер министрлігі жол жүрісі қауіпсіздігін арттыру бағытындағы жұмысты жалғастыруда. Жол-көлік оқиғаларының алдын алудың тиімді шараларының бірі – автокөлік жолдарында көлік құралдарының орташа жылдамдығын бақылау. Бұл тәсіл қауіпті маневрлердің, жылдамдықты күрт арттырудың алдын алып, жүргізушілердің бүкіл жол бойында белгіленген жылдамдық режимін сақтауына ықпал етеді",- деді ІІМ әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақтоты Боранова.

Ол 2025 жылғы 17 наурыздан бастап орташа жылдамдықты бақылау республикалық маңызы бар ақылы автожолдардың жалпы ұзындығы шамамен екі мың шақырымды құрайтын сегіз учаскесінде жүзеге асырылуда екенін еске салды.

"2026 жылғы 10 шілдеден бастап бұл жүйе жалпы ұзындығы 525 шақырым болатын тағы бес учаскеде іске қосылады: Ақтөбе – Қандыағаш, Алматы – Қорғас, Көкшетау – Петропавл, Астана – Теміртау және Астана – Щучинск автожолдарының қосымша учаскелері".Ақтоты Боранова

Сонымен қатар қазіргі уақытта жалпы ұзындығы шамамен 2,5 мың шақырым болатын тағы 14 ақылы жол учаскесін кезең-кезеңімен осы жүйеге қосу мәселесі қарастырылуда.

"Орташа жылдамдықты бақылау жүйесін енгізудегі басты мақсат – жүргізушілерді жазалау емес, адам өмірін сақтау екенін ерекше атап өтеміз. Статистикаға сәйкес, жылдамдықты шамадан тыс арттыру ауыр зардаптарға әкелетін жол-көлік оқиғаларының негізгі себептерінің бірі болып қала береді. Барлық жол жүрісіне қатысушыларды белгіленген жылдамдық режимін сақтауға, жолда мұқият әрі жауапты болуға шақырамыз. Жолда үнемделген бірнеше минут адам өмірінен қымбат емес".Ақтоты Боранова

Бұған дейін Ресейде қазақстандықтар мінген көлік аударылып, төрт адам жарақат алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
14:48, 08 шілде 2026
10 шілдеден бастап төрт ақылы жолда орташа жылдамдық бақыланады
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
21:58, 09 шілде 2026
Қазақстанда 10 шілдеден бастап бірнеше автожол ақылы болады
Қазақстан шекарасынан жаңа жолмен өту: жүргізушілер нені ескеруі керек
13:18, 08 шілде 2025
Қазақстан шекарасынан жаңа жолмен өту: жүргізушілер нені ескеруі керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дамеля Асылханова
13:35, Бүгін
Казахстан заявил 18 дзюдоистов на чемпионат Азии в Иордании
Конор Макгрегор
13:23, Бүгін
"Я попался": Макгрегор рассказал о своём алкоголизме после боя с Мейвезером
Экс-футболист &quot;Кайрата&quot; Аршавин не верит, что Испания победит Францию на ЧМ-2026
13:06, Бүгін
Экс-футболист "Кайрата" Аршавин не верит, что Испания победит Францию на ЧМ-2026
Рамазан Оразов
12:39, Бүгін
Рамазан Оразов не будет играть за "Елимай" два месяца: подробности
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: