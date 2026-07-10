Атырауда күштік құрылымдардың шоғырлануының себебі белгілі болды
Штабтың мәліметінше, оқу-жаттығудың мақсаты – терроризм қаупі туындаған жағдайда жедел әрекет ету алгоритмін пысықтау. Сондай-ақ мемлекеттік органдардың арнайы бөлімшелері Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі Қашаған кен орны маңында теңіздегі экономикалық қызмет нысандарында болуы мүмкін террористік әрекеттердің жолын кесу бойынша оқу-жаттығу өткізеді.
Жаттығу барысында арнайы катерлер суға түсіріледі.
Осыған байланысты Теңіз жедел терроризмге қарсы штабы тұрғындарды өткізіліп жатқан іс-шараларға түсіністікпен қарауға, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауға, тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және жалған ақпарат таратпауға шақырды.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 9 маусымда Алматы маңындағы жоспарлы оқу-жаттығу кезінде өлімге әкелмейтін қол гранатасының мерзімінен бұрын жарылғаны хабарланған болатын.