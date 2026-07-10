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Қоғам

Атырауда күштік құрылымдардың шоғырлануының себебі белгілі болды

Актауский международный морской порт, морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 13:19 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 10 шілдеде Атырау қаласында Теңіз жедел терроризмге қарсы штабының жетекшілігімен жоспарлы антитеррорлық оқу-жаттығу өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Штабтың мәліметінше, оқу-жаттығудың мақсаты – терроризм қаупі туындаған жағдайда жедел әрекет ету алгоритмін пысықтау. Сондай-ақ мемлекеттік органдардың арнайы бөлімшелері Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі Қашаған кен орны маңында теңіздегі экономикалық қызмет нысандарында болуы мүмкін террористік әрекеттердің жолын кесу бойынша оқу-жаттығу өткізеді.

Жаттығу барысында арнайы катерлер суға түсіріледі.

Осыған байланысты Теңіз жедел терроризмге қарсы штабы тұрғындарды өткізіліп жатқан іс-шараларға түсіністікпен қарауға, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауға, тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және жалған ақпарат таратпауға шақырды.

Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 9 маусымда Алматы маңындағы жоспарлы оқу-жаттығу кезінде өлімге әкелмейтін қол гранатасының мерзімінен бұрын жарылғаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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