Қазақстанда 45 градусқа дейін аптап ыстық болады: 11–13 шілдеге арналған ауа райы болжамы жарияланды
Синоптиктердің мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.
Еліміздің көптеген өңірінде найзағай ойнап, қысқа мерзімді жаңбыр жауады. Ал батыс аймақтарда бұршақ жауып, екпінді жел соғуы мүмкін.
Сонымен қатар, шығыс, оңтүстік, оңтүстік-батыс және орталық өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Соған қарамастан, республика бойынша аптап ыстық басылмайды. Күндіз ауа температурасы елдің басым бөлігінде +33…+40°C аралығында болады. Ал оңтүстік және оңтүстік-батыс өңірлерде +38…+45°C-қа дейін көтеріліп, күшті және өте күшті аптап ыстықтың критерийлеріне сәйкес келеді.
Бұған дейін "Қазгидромет" Қазақстандағы климаттың жаһандық орташа көрсеткіштен жылдамырақ жылып жатқанын көрсететін алаңдатарлық деректерді де жариялаған болатын.