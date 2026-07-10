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Қоғам

Қазақстанда 45 градусқа дейін аптап ыстық болады: 11–13 шілдеге арналған ауа райы болжамы жарияланды

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 13:36 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 11–13 шілдеге арналған ауа райы болжамын жариялады. Мамандардың айтуынша, алдағы үш күн ел тұрғындары үшін аптап ыстықпен ерекшеленеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.

Еліміздің көптеген өңірінде найзағай ойнап, қысқа мерзімді жаңбыр жауады. Ал батыс аймақтарда бұршақ жауып, екпінді жел соғуы мүмкін.

Сонымен қатар, шығыс, оңтүстік, оңтүстік-батыс және орталық өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Соған қарамастан, республика бойынша аптап ыстық басылмайды. Күндіз ауа температурасы елдің басым бөлігінде +33…+40°C аралығында болады. Ал оңтүстік және оңтүстік-батыс өңірлерде +38…+45°C-қа дейін көтеріліп, күшті және өте күшті аптап ыстықтың критерийлеріне сәйкес келеді.

Бұған дейін "Қазгидромет" Қазақстандағы климаттың жаһандық орташа көрсеткіштен жылдамырақ жылып жатқанын көрсететін алаңдатарлық деректерді де жариялаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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