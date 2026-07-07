8–10 шілдеге арналған ауа райы болжамы: Алматыда жаңбыр жауады, Шымкентте аптап ыстық күтіледі
Астана
8 шілде – Ауыспалы бұлтты, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде екпінді жел соғады. Жел солтүстік-шығыстан: түнде 2–7 м/с, күндіз 9–14 м/с, екпіні 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C.
9 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +33...+35°C.
10 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +35...+37°C.
Алматы
8 шілде – Ауыспалы бұлтты. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел батыстан соғып, кейін шығысқа ауысады: 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.
9 шілде – Ауыспалы бұлтты. Қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +32...+34°C.
10 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C.
Шымкент
8 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +36...+38°C.
9 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +37...+39°C.
10 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бірқатар өңіріне 41 градусқа дейінгі аптап ыстық қайта оралатынын ескерткен болатын.