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Қоғам

8–10 шілдеге арналған ауа райы болжамы: Алматыда жаңбыр жауады, Шымкентте аптап ыстық күтіледі

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 15:18 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 8–10 шілдеге арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы болжамын жариялады.

Астана

8 шілде – Ауыспалы бұлтты, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде екпінді жел соғады. Жел солтүстік-шығыстан: түнде 2–7 м/с, күндіз 9–14 м/с, екпіні 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C.

9 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +33...+35°C.

10 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +35...+37°C.

Алматы

8 шілде – Ауыспалы бұлтты. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел батыстан соғып, кейін шығысқа ауысады: 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.

9 шілде – Ауыспалы бұлтты. Қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +32...+34°C.

10 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C.

Шымкент

8 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +36...+38°C.

9 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +37...+39°C.

10 шілде – Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C.

Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бірқатар өңіріне 41 градусқа дейінгі аптап ыстық қайта оралатынын ескерткен болатын.

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