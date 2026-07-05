Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: жел, жаңбыр және аптап ыстық
Астана
5 шілде: Көшпелі бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Жел оңтүстік-батыстан соғып, кейін солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы – 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +26...+28°C.
6 шілде: Көшпелі бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Жел солтүстік және солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +28...+30°C.
7 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C.
Алматы
5 шілде: Көшпелі бұлтты. Түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел батыстан 3-8 м/с, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +28...+30°C.
6 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +30...+32°C.
7 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.
Шымкент
5 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +33...+35°C.
6 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +34...+36°C.
7 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +35...+37°C.