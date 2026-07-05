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Қоғам

Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: жел, жаңбыр және аптап ыстық

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.07.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" синоптиктері 2026 жылғы 5-7 шілде аралығына арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

5 шілде: Көшпелі бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Жел оңтүстік-батыстан соғып, кейін солтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы – 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +26...+28°C.

6 шілде: Көшпелі бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Жел солтүстік және солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +28...+30°C.

7 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C.

Алматы

5 шілде: Көшпелі бұлтты. Түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел батыстан 3-8 м/с, кей уақытта екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +28...+30°C.

6 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +30...+32°C.

7 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.

Шымкент

5 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +33...+35°C.

6 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +34...+36°C.

7 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +35...+37°C.

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Айдос Қали
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