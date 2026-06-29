Астана, Алматы және Шымкентте күн райы құбылады
Алдағы үш күнде еліміздің ірі мегаполистерінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғады. Алматы мен Шымкентте күндіз ауа температурасы +35 градусқа дейін көтеріледі.
Астана
30 маусым: Күн ала бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жаууы мүмкін. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +24...+26°C.
1 шілде: Күн ала бұлтты. Кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +25...+27°C.
2 шілде: Күн ала бұлтты. Кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +27...+29°C.
Алматы
30 маусым: Күн ала бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, екпіні кей уақытта 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде +21...+23°C, күндіз +33...+35°C. Күн қатты ысиды.
1 шілде: Бұлтты. Жаңбыр жауады, кей жерлерде нөсер жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, дауылды жел соғуы мүмкін. Оңтүстік-батыстан, кейін батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +21...+23°C, күндіз +29...+31°C.
2 шілде: Күн ала бұлтты. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Батыстан және солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, екпіні кей уақытта 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +27...+29°C.
Шымкент
30 маусым: Күн ала бұлтты. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.
1 шілде: Күн ала бұлтты. Түнде өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +33...+35°C.
2 шілде: Күн ала бұлтты. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +31...+33°C.
Бұған дейін синоптиктер аптап ыстықтың беті қайтып, еліміздің бірқатар өңірінде ауа температурасы +18°C-қа дейін төмендейтінін болжаған болатын.