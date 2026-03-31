Қоғам

1–3 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 15:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 1–3 сәуірге арналған еліміздің үш ірі қаласы – Астана, Алматы және Шымкент бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, аталған қалаларда жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, ауа температурасы –1°С-тан +30°С-қа дейін құбылады.

Астана қаласы бойынша болжам:

1 сәуір: Жел солтүстік-шығыстан: түнде 2–7 м/с, күндіз 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде –1…+1°С, күндіз +13…+15°С.

2 сәуір:  Жел оңтүстік-шығыстан 2–7 м/с. Түнде –1…+1°С, күндіз +16…+18°С.

3 сәуір: Жел оңтүстік-шығыстан 2–7 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +18…+20°С.

Алматы қаласы бойынша болжам:

1 сәуір: Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с. Түнде +12…+14°С, күндіз +25…+27°С.

2–3 сәуір: Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +11…+13°С, күндіз +25…+27°С.

Шымкент қаласы бойынша болжам:

1 сәуір: Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +13…+15°С, күндіз +28…+30°С.

2 сәуір: Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +15…+17°С, күндіз +28…+30°С.

3 сәуір: Жел оңтүстік-батыстан 8–13 м/с. Түнде +15…+17°С, күндіз +24…+26°С.

Бұған дейін Қазақстан аумағында нөсер жаңбыр, +32°С-қа дейінгі ыстық және қатты жел күтілетіні хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Бектенов бір ай ішінде ғылым мен инновацияны дамыту бойынша нақты жоспар әзірлеуді тапсырды
6-8 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
31 қаңтарда және ақпанның алғашқы күндерінде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
