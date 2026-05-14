Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана
15 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні секундына 10 метрге дейін жетеді.
Түнде +2...+4°C, топырақ бетінде -2°C дейін үсік болуы мүмкін.
Күндіз +21...+23°C.
16 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +5...+7°C, күндіз +23...+25°C.
17 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел соғады.
Түнде +4...+6°C, күндіз +25...+27°C.
Алматы
15 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +8...+10°C, күндіз +20...+22°C.
16 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +7...+9°C, күндіз +21...+23°C.
17 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр.
Түнде +9...+11°C, күндіз +23...+25°C.
Шымкент
15 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.
Түнде +12...+14°C, күндіз +30...+32°C.
16 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +15...+17°C, күндіз +31...+33°C.
17 мамыр:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8–13 метр.
Түнде +17...+19°C, күндіз +33...+35°C.
Синоптиктердің болжамынша, алдағы күндері үш қалада да күн ашық болып, ауа температурасы біртіндеп көтеріледі.