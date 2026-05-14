Қоғам

Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 16:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 15, 16 және 17 мамырға арналған ауа райы болжамын жариялады. "Қазгидромет" мәліметінше, еліміздің үш ірі қаласы – Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде жауын-шашын күтілмейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

15 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні секундына 10 метрге дейін жетеді.

Түнде +2...+4°C, топырақ бетінде -2°C дейін үсік болуы мүмкін.

Күндіз +21...+23°C.

16 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +5...+7°C, күндіз +23...+25°C.

17 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Әлсіз жел соғады.

Түнде +4...+6°C, күндіз +25...+27°C.

Алматы

15 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +8...+10°C, күндіз +20...+22°C.

16 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +7...+9°C, күндіз +21...+23°C.

17 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр.

Түнде +9...+11°C, күндіз +23...+25°C.

Шымкент

15 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.

Түнде +12...+14°C, күндіз +30...+32°C.

16 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +15...+17°C, күндіз +31...+33°C.

17 мамыр:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 8–13 метр.

Түнде +17...+19°C, күндіз +33...+35°C.

Синоптиктердің болжамынша, алдағы күндері үш қалада да күн ашық болып, ауа температурасы біртіндеп көтеріледі.

Айгерим Тарина
