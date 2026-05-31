Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте жаздың алғашқы күндері күн райы қандай болады

Фото: pexels
"Қазгидромет" синоптиктері 1-3 маусым аралығына арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

1 маусым: Ауа райы құбылмалы. Түнде аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жаңбыр, найзағай және бұршақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғып, кейін солтүстік-шығысқа ауысады: түнде 3-8 м/с, күндіз 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +28...+30°C.

2 маусым: Ауа райы құбылмалы. Түнде жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел солтүстік-батыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +27...+29°C.

3 маусым: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +13...+15°C, күндіз +29...+31°C.

Алматы

1 маусым: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C.

2 маусым: Ауа райы құбылмалы. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел батыстан 3-8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +21...+23°C, күндіз +30...+32°C.

3 маусым: Ауа райы құбылмалы. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с, кей уақытта екпіні 15-18 м/с болады. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +28...+30°C.

Шымкент

1 маусым: Ауа райы құбылмалы. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел солтүстік-батыстан соғып, кейін оңтүстік-шығысқа ауысады: 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +35...+37°C.

2 маусым: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C.

3 маусым: Ауа райы құбылмалы. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +33...+35°C.

