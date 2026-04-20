Астана, Алматы, Шымкент: алдағы күндері ауа райы қандай болады
Болжамға сәйкес, ең жылы күндер Шымкентте күтілгенімен, үш күн бойы жаңбыр мен найзағай сақталады.
Астана қаласы
21 сәуір:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +5…+7°С, күндіз +19…+21°С.
22 сәуір:
Аспан бұлтты, күннің соңында жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін.
Желдің жылдамдығы – 14 м/с дейін.
Түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С.
23 сәуір:
Бұлтты, жаңбыр жауады, күндіз найзағай күтіледі.
Жел 9–14 м/с.
Түнде +5…+7°С, күндіз +15…+17°С.
Алматы қаласы
21 сәуір:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түнде +5…+7°С, күндіз +21…+23°С.
22 сәуір:
Бұлтты, жауын-шашынсыз.
Жел екпіні 15 м/с дейін.
Түнде +11…+13°С, күндіз +24…+26°С.
23 сәуір:
Бұлтты, күндіз жаңбыр мен найзағай, кешке кей жерлерде қатты жаңбыр.
Жел екпіні 15–18 м/с.
Түнде +13…+15°С, күндіз +21…+23°С.
Шымкент қаласы
21 сәуір:
Аспан бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай, екпінді жел.
Жел 15–20 м/с.
Түнде +10…+12°С, күндіз +26…+28°С.
22 сәуір:
Бұлтты, жаңбыр мен найзағай сақталады.
Жел 8–13 м/с.
Түнде +14…+16°С, күндіз +23…+25°С.
23 сәуір:
Бұлтты, жаңбыр, кей жерлерде қатты жауын, найзағай, күндіз бұршақ түсуі мүмкін.
Жел 13 м/с дейін.
Түнде +13…+15°С, күндіз +17…+19°С.