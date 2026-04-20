#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Астана, Алматы, Шымкент: алдағы күндері ауа райы қандай болады

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, парк в Алматы, фонтан, фонтаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 16:19 Фото: Zakon.kz
Қазгидромет синоптиктері 2026 жылғы 21–23 сәуір аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, ең жылы күндер Шымкентте күтілгенімен, үш күн бойы жаңбыр мен найзағай сақталады.

Астана қаласы

21 сәуір:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +5…+7°С, күндіз +19…+21°С.

22 сәуір:

Аспан бұлтты, күннің соңында жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін.

Желдің жылдамдығы – 14 м/с дейін.

Түнде +8…+10°С, күндіз +20…+22°С.

23 сәуір:

Бұлтты, жаңбыр жауады, күндіз найзағай күтіледі.

Жел 9–14 м/с.

Түнде +5…+7°С, күндіз +15…+17°С.

Алматы қаласы

21 сәуір:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз.

Түнде +5…+7°С, күндіз +21…+23°С.

22 сәуір:

Бұлтты, жауын-шашынсыз.

Жел екпіні 15 м/с дейін.

Түнде +11…+13°С, күндіз +24…+26°С.

23 сәуір:

Бұлтты, күндіз жаңбыр мен найзағай, кешке кей жерлерде қатты жаңбыр.

Жел екпіні 15–18 м/с.

Түнде +13…+15°С, күндіз +21…+23°С.

Шымкент қаласы

21 сәуір:

Аспан бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай, екпінді жел.

Жел 15–20 м/с.

Түнде +10…+12°С, күндіз +26…+28°С.

22 сәуір:

Бұлтты, жаңбыр мен найзағай сақталады.

Жел 8–13 м/с.

Түнде +14…+16°С, күндіз +23…+25°С.

23 сәуір:

Бұлтты, жаңбыр, кей жерлерде қатты жауын, найзағай, күндіз бұршақ түсуі мүмкін.

Жел 13 м/с дейін.

Түнде +13…+15°С, күндіз +17…+19°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: