Қоғам

Жаңбыр, найзағай және қар: 8–10 сәуірге арналған ауа райы болжамы

Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 8–10 сәуір аралығында Қазақстанның ірі қалаларындағы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы мен Шымкентте жаңбыр мен найзағай күтілсе, Астана тұрғындарына тіпті қар жаууы мүмкін деді.

Астана:

8 сәуір: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, күндіз найзағай. Жел екпіні 15 м/с дейін. Ауа температурасы: түнде +3…+5°C, күндіз +15…+17°C.

9 сәуір: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр. Түнде және таңертең тұман. Жел 9–14 м/с. Температура: түнде +6…+8°C, күндіз +13…+15°C.

10 сәуір: құбылмалы бұлтты, түнде және таңертең жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Күндіз әлсіз жел. Температура: түнде +1…+3°C, күндіз +8…+10°C.

Алматы:

8 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні 13 м/с дейін. Температура: түнде +11…+13°C, күндіз +22…+24°C.

9 сәуір: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 15–18 м/с. Температура: түнде +8…+10°C, күндіз +15…+17°C.

10 сәуір: құбылмалы бұлтты, түнде өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 15 м/с дейін. Температура: түнде +8…+10°C, күндіз +17…+19°C.

Шымкент:

8 сәуір: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, найзағай, дауыл. Жел екпіні 20 м/с дейін. Температура: түнде +10…+12°C, күндіз +15…+17°C.

9 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура: түнде +8…+10°C, күндіз +18…+20°C.

10 сәуір: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 13 м/с дейін. Температура: түнде +6…+8°C, күндіз +20…+22°C.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Павлодар облысында 8 әкімге айыппұл салынды
Найзағай, жаңбыр және тұман: 29 наурызға арналған ауа райы болжамы
"Жаңбыр, қар, боран". Еліміз бойынша 10 наурызға арналған ауа райы болжамы
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
