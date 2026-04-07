#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда жыл соңына дейін 10 көмір кен орны бойынша аукцион өткізіледі

2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында көмір саласына инвестиция тарту жұмыстары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Үкімет отырысында көмір саласына инвестиция тарту жұмыстары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің мәліметінше, 2025 жылы келісімшарттар аясындағы жұмыс бағдарламаларына сәйкес көмір өнеркәсібіне 305 млрд теңге инвестиция салынған. Ал 2026 жылы бұл көрсеткіш шамамен 553,5 млрд теңгеге жетеді деп күтілуде.

Сондай-ақ, биылғы жылдың соңына дейін көмір кен орындары бойынша шамамен 10 жер қойнауы учаскесіне недропайдалану құқығын беру үшін аукцион өткізу жоспарланып отыр.

"Айта кету керек, көмір өнеркәсібінде шамамен 32 мың адам жұмыс істейді. Бұл саланың тұрақты дамуы жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етеді. Сонымен қатар министрлік көмір саласындағы геологиялық барлау жұмыстарына ерекше назар аударып отыр, – деді Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Қазақстанда кокс пен карбамид өндіретін үш жаңа зауыт салу жоспарланып отырғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев бірнеше заңға қол қойды
17:10, Бүгін
Қазақстанда көмір химиясын дамытудағы қиындықтар айтылды
14:04, Бүгін
Қазақстанда кокс пен карбамид өндіретін үш жаңа зауыт салынады
14:21, Бүгін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Бүгін
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
17:08, Бүгін
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
16:51, Бүгін
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: