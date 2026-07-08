Аргентина әлем чемпионатынан ұшып кете жаздады: Месси команданы ширек финалға алып шықты
Sportarena.kz мәліметінше, әлемнің қазіргі чемпионы Аргентина бұл кездесудің фавориті саналғанымен, ойын олар үшін сәтсіз басталды. Матчтың 15-минутында мысырлық Ибрахим гол соғып, өз командасын алға шығарды. 67-минутта Мысыр құрамасы қарымта шабуылды сәтті аяқтап, есепті 2:0-ге жеткізді. Голды Зико соқты.
Екі гол айырмасына қарамастан, аргентиналықтар берілмеді. 79-минутта Кристиан Ромеро баспен гол соғып, есеп айырмасын қысқартты. Ал 83-минутта Лионель Месси керемет соққымен есепті 2:2-ге теңестіріп, командасын қиын жағдайдан алып шықты.
Кездесудің негізгі уақыты аяқталуға жақын қалған сәтте, нақтырақ айтқанда 92-минутта, Аргентина жылдам қарсы шабуыл ұйымдастырды. Шабуылды Энцо Фернандес баспен дәл соққы жасап аяқтап, командасын 3:2 есебімен алға шығарды.
Осылайша, Аргентина құрамасы тартысқа толы кездесуде 3:2 есебімен жеңіске жетіп, әлем чемпионатының ширек финалына шықты.
Келесі кезеңде Аргентина Швейцария құрамасымен кездеседі. Швейцариялықтар 1/8 финалда Колумбияны пенальти сериясында жеңіп, ширек финалға жолдама алған болатын.