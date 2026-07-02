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Спорт

Ұлыбритания құрамасы әлем чемпионатынан ұшып кете жаздады - ойынға шолу

Ұлыбритания құрамасы әлем чемпионатынан ұшып кете жаздады - ойынға шолу , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 09:48 Сурет: instagram/fifaworldcup
Ұлыбритания құрамасы 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алған сегізінші команда атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sports.kz басылымының мәліметінше, кездесу АҚШ-тың Атланта қаласындағы "Атланта Стэдиум" стадионында өтті. Матчтың бас төрешісі иорданиялық Адхам Мұхаммад Тума Махадмех болды.

Ойынның 7-минутында Конго Демократиялық Республикасы күтпеген жерден есеп ашты. Оң қапталдан жасалған пастан кейін доп айып алаңының қарсы шетіне жетіп, оны Брайан Сипенга бірден қақпаға дәл бағыттады.

Матчтың 74-минутында команда капитаны Харри Кейн таразы басын теңестірді. Сол қапталдан көтерілген пастан кейін ол әуедегі доп үшін күресте басым түсіп, баспен қақпаға дәл соққы жасады – 1:1. Ойынның 86-минутында Харри Кейн екінші голын соғып, дубль авторы атанды. Бұл шабуылшының 2026 жылғы әлем чемпионатындағы бесінші голы болды – 2:1.

Осылайша Ұлыбритания құрамасы 2:1 есебімен жеңіске жетіп, әлем чемпионатының 1/8 финалына шықты. Келесі кезеңде ағылшындар Мексика құрамасымен кездеседі.

Бұған дейін Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетелеп, дубль авторы атанғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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