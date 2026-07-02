Ұлыбритания құрамасы әлем чемпионатынан ұшып кете жаздады - ойынға шолу
Sports.kz басылымының мәліметінше, кездесу АҚШ-тың Атланта қаласындағы "Атланта Стэдиум" стадионында өтті. Матчтың бас төрешісі иорданиялық Адхам Мұхаммад Тума Махадмех болды.
Ойынның 7-минутында Конго Демократиялық Республикасы күтпеген жерден есеп ашты. Оң қапталдан жасалған пастан кейін доп айып алаңының қарсы шетіне жетіп, оны Брайан Сипенга бірден қақпаға дәл бағыттады.
Матчтың 74-минутында команда капитаны Харри Кейн таразы басын теңестірді. Сол қапталдан көтерілген пастан кейін ол әуедегі доп үшін күресте басым түсіп, баспен қақпаға дәл соққы жасады – 1:1. Ойынның 86-минутында Харри Кейн екінші голын соғып, дубль авторы атанды. Бұл шабуылшының 2026 жылғы әлем чемпионатындағы бесінші голы болды – 2:1.
Осылайша Ұлыбритания құрамасы 2:1 есебімен жеңіске жетіп, әлем чемпионатының 1/8 финалына шықты. Келесі кезеңде ағылшындар Мексика құрамасымен кездеседі.
Бұған дейін Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетелеп, дубль авторы атанғанын жазғанбыз.