Швейцария құрамасы Колумбияны пенальти сериясында жеңіп, ширек финалға шықты
Сурет: Instagram/swissnatimen
7 шілде күні Канаданың Ванкувер қаласында өткен 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалында Швейцария мен Колумбия құрамалары кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кездесудің негізгі уақыты жеңімпазды анықтай алмады. Тартысты өткен матчтың тағдыры пенальти сериясында шешіліп, онда Швейцария құрамасы Колумбияны жеңіп, әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алды.
Енді Швейцария ширек финалда әлемнің қазіргі чемпионы Аргентина құрамасымен кездеседі.
Айта кетейік, Швейцария – Аргентина матчы 12 шілде күні Қазақстан уақытымен сағат 06:00-де өтеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript